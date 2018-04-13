Выход Украины из Содружества независимых государств ухудшит
ситуацию в стране, считает спикер российского Совета Федерации
Валентина Матвиенко. Матвиенко назвала решение Украины выйти из СНГ
"попыткой разрушения только и вся" Фото: EPA Она назвала такое
решение Украины "попыткой разрушения только и вся" и заявила, что
это ухудшит ситуацию в Украине.По ее словам, ей "непонятно, зачем
"стрелять в собственную ногу?".СНГ было создано 8 декабря 1991
года. Соответствующее соглашение подписали представители России,
Украины и Беларуси. В документе констатировалось, что СССР
прекращает свое существование как "субъект международного права и
геополитической реальности". Украина не подписала Устав СНГ от
22 января 1993 года.12 апреля президент Украины Петр
Порошенко предложил официальномо прекратить участие страны в
уставных органах СНГ.
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