Выход Украины из Содружества независимых государств ухудшит ситуацию в стране, считает спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко назвала решение Украины выйти из СНГ "попыткой разрушения только и вся" Фото: EPA Она назвала такое решение Украины "попыткой разрушения только и вся" и заявила, что это ухудшит ситуацию в Украине.По ее словам, ей "непонятно, зачем "стрелять в собственную ногу?".СНГ было создано 8 декабря 1991 года. Соответствующее соглашение подписали представители России, Украины и Беларуси. В документе констатировалось, что СССР прекращает свое существование как "субъект международного права и геополитической реальности". Украина не подписала Устав СНГ от 22 января 1993 года.12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил официальномо прекратить участие страны в уставных органах СНГ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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