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Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400, - Порошенко
13.04.2018 23:35
Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400, - Порошенко
По словам Порошенко, террористы готовятся в лагерях, расположенных в России и на оккупированной территории Украины
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине было совершено уже более 400 террористических атак лицами, прошедшими подготовку как на оккупированной территории, так и на территории России.
Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400, - Порошенко Фото: Polemix

"Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400. Террористы готовятся в лагерях, расположенных в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях РФ. Часть из них набираются и вербуются на украинской оккупированной территории, часть - это российские граждане", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, пишет "Интерфакс-Украина".

"Украинское государство должно быть объединенным и сильным вместе с украинским обществом, украинским народом для того, чтобы мешать этим угрозам", - добавил глава государства.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко анонсировал изменение антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

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