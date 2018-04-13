|Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400, - Порошенко
|13.04.2018 23:35
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По словам Порошенко, террористы готовятся в лагерях, расположенных в России и на оккупированной территории УкраиныПрезидент Петр Порошенко заявляет, что Украине было совершено уже более 400 террористических атак лицами, прошедшими подготовку как на оккупированной территории, так и на территории России.
Фото: Polemix
"Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400. Террористы готовятся в лагерях, расположенных в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях РФ. Часть из них набираются и вербуются на украинской оккупированной территории, часть - это российские граждане", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, пишет "Интерфакс-Украина".
"Украинское государство должно быть объединенным и сильным вместе с украинским обществом, украинским народом для того, чтобы мешать этим угрозам", - добавил глава государства.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко анонсировал изменение антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.
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