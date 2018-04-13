По словам Порошенко, террористы готовятся в лагерях, расположенных в России и на оккупированной территории Украины

"Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400. Террористы готовятся в лагерях, расположенных в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях РФ. Часть из них набираются и вербуются на украинской оккупированной территории, часть - это российские граждане" , - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, пишет "Интерфакс-Украина".

"Украинское государство должно быть объединенным и сильным вместе с украинским обществом, украинским народом для того, чтобы мешать этим угрозам" , - добавил глава государства.