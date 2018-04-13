Термин "российская агрессия" в международных документах является основанием для приостановления отдельных статей Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной ("Большого договора"). Об этом сказал президент Украины в интервью украинским телеканалам в пятницу, 13 апреля, передает пресс-служба главы государства.

"Юридически страна должна иметь основания, согласно 51 статье Устава , о приостановлении этих статей и, в первую очередь это касается, если страна является объектом агрессии и останавливает их в рамках обеспечения прав на национальную оборону", - сказал Порошенко в ответ на вопрос журналистов, почему расторжение договоров не происходило раньше.

Президент отметил, что в 2014 - 2016 годах общепризнанного термина "российская агрессия" в международных документах не было, передает со ссылкой на .

"Все стыдливо говорили: друзья - это конфликт на Востоке Украины, гражданская война или что-то другое", - отметил Порошенко.

Также добавил, что только в 2017-2018 годах в украинское законодательство и международные документы, в первую очередь после принятия закона о реинтеграцию Донбасса, вошел официальный термин "российская агрессия".

"В связи с агрессией Украина сегодня имеет право приостановить и норму относительно стратегического партнерства, и норму относительно военного сотрудничества, норму относительно военно-технического сотрудничества и много других норм, которые на сегодня не в интересах Украины. Но твердо остаются нормы о суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, о международно признанных границах, которые зафиксированы в этом договоре", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что в ближайшее время предложит Верховной раде Украины этот подход и выразил убеждение, что парламент поддержит инициативу.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства предлагает подготовить предложения вместе с правительством по официальным прекращение участия украинского государства в СНГ.

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