Специальный представитель Государственного департамента США по
вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что дата визита в Киев
прорабатывается. О визите в РФ дипломат пока говорить не готов.
Вчера 23.57 | комментариев: Волкер приедет на Донбасс Фото: Kurt
Volker / Twitter "Мы еще прорабатываем дату, и все выглядит так,
что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины,
не только Киев", – уточнил Волкер.Спецпредставитель добавил,
что пока не готов говорить о визите в Россию и переговорах с
российскими официальными лицами.В последний раз Волкер прилетал в
Украину в январе. Будущий визит спецпредставителя Госдепа в Киев
должен стать седьмым с июля 2017 года, когда он вступил в
должность.
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