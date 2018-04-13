Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что дата визита в Киев прорабатывается. О визите в РФ дипломат пока говорить не готов. Вчера 23.57 | комментариев: Волкер приедет на Донбасс Фото: Kurt Volker / Twitter "Мы еще прорабатываем дату, и все выглядит так, что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины, не только Киев", – уточнил Волкер.Спецпредставитель добавил, что пока не готов говорить о визите в Россию и переговорах с российскими официальными лицами.В последний раз Волкер прилетал в Украину в январе. Будущий визит спецпредставителя Госдепа в Киев должен стать седьмым с июля 2017 года, когда он вступил в должность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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