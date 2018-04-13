Операция Объединенных сил должна стать более эффективным противодействием военным провокациям и агрессии со стороны РФ

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу UA: Первый, передает Интерфакс-Украина .

"Я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов.

По его словам, операция Объединенных сил должна стать более эффективным противодействием военным провокациям и агрессии со стороны РФ.

"Война - это дело рук военных, и мы четко ставим на места все элементы созданного с нуля сектора обороны", - сказал Турчинов.