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Операция Объединенных сил не исключает точечных антитеррористических операций, - Турчинов
13.04.2018 23:43
Операция Объединенных сил не исключает точечных антитеррористических операций, - Турчинов
Операция Объединенных сил должна стать более эффективным противодействием военным провокациям и агрессии со стороны РФ
Создание Объединенного оперативного штаба вместо штаба Антитеррористической операции на Донбассе не исключает проведения точечных контртеррористических операций
Операция Объединенных сил не исключает точечных антитеррористических операций, - Турчинов Фото: hromadske.ua

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу UA: Первый, передает Интерфакс-Украина.

"Я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов.

По его словам, операция Объединенных сил должна стать более эффективным противодействием военным провокациям и агрессии со стороны РФ.

"Война - это дело рук военных, и мы четко ставим на места все элементы созданного с нуля сектора обороны", - сказал Турчинов.

Напомним, что АТО на Донбассе будет переведена в новый военный формат 30 апреляКомандующим Объединенных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

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