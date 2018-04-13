|Операция Объединенных сил не исключает точечных антитеррористических операций, - Турчинов
|13.04.2018 23:43
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Операция Объединенных сил должна стать более эффективным противодействием военным провокациям и агрессии со стороны РФСоздание Объединенного оперативного штаба вместо штаба Антитеррористической операции на Донбассе не исключает проведения точечных контртеррористических операций
Фото: hromadske.ua
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу UA: Первый, передает Интерфакс-Украина.
"Я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов.
По его словам, операция Объединенных сил должна стать более эффективным противодействием военным провокациям и агрессии со стороны РФ.
"Война - это дело рук военных, и мы четко ставим на места все элементы созданного с нуля сектора обороны", - сказал Турчинов.
Напомним, что АТО на Донбассе будет переведена в новый военный формат 30 апреля. Командующим Объединенных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
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