Пока Россия не развалится, украинская политическая система не сможет сама выдернуть себя из болота.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала писательница Оксана Забужко, передает со ссылкой на .

"Должна отсохнуть и кровеносная система, которая делает нас метастазом России. Это и будет наша победа над империей. Пока не развалится на шесть, или сколько там, государственных или межгосударственных образований с внутренним или внешним управлением, как ей прочат сами российские политологи, - извините. Пока украинскими финансами, информацией, как было заведено еще с 1990-х, руководят из Москвы, не стоит надеяться, что наша политическая система сможет сама выдернуть себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота", - убеждена писательница.

Оксана Забужко говорит, что счастлива, потому что украинское государство отстоялось в период войны.

"Как та крыша, которая кое-где, пусть протекает, пусть гнилая и паскудная, но какую-то более-менее функциональность обществу на покрытой им территории все-таки обеспечивает. Пусть хотя так, чем без нее - особенно в условиях, когда мы под ударом. Поэтому я в принципе не комментирую большинство политических событий, которые у нас до сих пор составляют основу ленты новостей. Что-то там делают - и слава Богу. Ты смотри, закон какой-то приняли, во благо, на пользу стране. И еще какой-то, и тоже к лучшему. Значит, хотя и калека, но ходит. Может, еще и окрепнет. Это - только полушутка.

Зато у меня своя социометрия. Я недаром езжу на выступления по разным городам страны. Встречаюсь с разными людьми, стараюсь замерять общественные настроения. Меня интересует состояние умов, настроений, мера резистентности (способность упрямиться чему-либо. - Gazeta.ua) общества. В этом отношении год был удачным", - сказала писательница.

Большое интервью с Оксаной Забужко читайте в журнале "Країна" от 28 декабря.

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