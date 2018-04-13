Столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло на трассе Вологда – Новая Ладога. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель фуры. Из-за ДТП в Вологодской области объявили траур Фото: Олег Кувшинников / Twitter "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник информировал о 13 жертвах. Столкновение "лоб в лоб" произошло на трассе Вологда – Новая Ладога. По предварительным данным, виновником аварии был водитель фуры, пишет местное издание Newsvo.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников из-за происшествия объявил 14 апреля траурным днем в регионе. Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика. Это установили следователи на основе записи с регистратора. Также стало известно, что водителем микроавтобуса был житель Великого Устюга, который занимался частными перевозками. В результате аварии он погиб. — Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 13 квітня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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