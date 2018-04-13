Столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло на
трассе Вологда – Новая Ладога. По предварительным данным, аварию
спровоцировал водитель фуры. Из-за ДТП в Вологодской области
объявили траур Фото: Олег Кувшинников / Twitter "Интерфакс" со
ссылкой на осведомленный источник информировал о 13 жертвах.
Столкновение "лоб в лоб" произошло на трассе Вологда – Новая
Ладога. По предварительным данным, виновником аварии был водитель
фуры, пишет местное издание Newsvo.Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников из-за происшествия объявил 14 апреля траурным днем
в регионе.
Виновником аварии, по
предварительным данным, стал водитель грузовика. Это установили
следователи на основе записи с регистратора. Также стало известно,
что водителем микроавтобуса был житель Великого Устюга, который
занимался частными перевозками. В результате аварии он погиб.
— Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 13 квітня 2018 р.
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