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Тренер Шальке рассказал о будущем Коноплянки
13.04.2018 23:51
Тренер Шальке рассказал о будущем Коноплянки
В этом сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах за Шальке
Главный тренер Шальке Доменико Тедеско рассказал о состоянии вингера команды Евгения Коноплянки.
Тренер Шальке рассказал о будущем Коноплянки Фото: Reuters

Его слова приводит официальный аккаунт Шальке в Твиттере.

"Пьяца и Коноплянка все еще не в лучшем состоянии. Однако они претендуют на попадание в основу и помогут нам в заключительной части сезона", - заявил Тедеско.

В этом сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах за Шальке (в основе только 15), отметившись при этом 4 голами.

Последний матч в футболке Шальке украинец провел в начале марта, выйдя на замену в поединке против Майнца. Последний выход в основном составе состоялся аж третьего февраля в проигранном домашнем поединке против Вердера.

Все 90 минут Коноплянка последний раз сыграл аж 25 ноября в историческом матче против Боруссии.

Стоит отметить, что на выходных Шальке Коноплянки снова встречается с Боруссией Ярмоленко - тренерджмелив уже сообщил, что Андрей Ярмоленко сможет принять участие в поединке.

Ранее Коноплянка впервые в сезоне не попал в стартовый состав Шальке.

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