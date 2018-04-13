|Тренер Шальке рассказал о будущем Коноплянки
|13.04.2018 23:51
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В этом сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах за ШалькеГлавный тренер Шальке Доменико Тедеско рассказал о состоянии вингера команды Евгения Коноплянки.
Фото: Reuters
Его слова приводит официальный аккаунт Шальке в Твиттере.
"Пьяца и Коноплянка все еще не в лучшем состоянии. Однако они претендуют на попадание в основу и помогут нам в заключительной части сезона", - заявил Тедеско.
В этом сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах за Шальке (в основе только 15), отметившись при этом 4 голами.
Последний матч в футболке Шальке украинец провел в начале марта, выйдя на замену в поединке против Майнца. Последний выход в основном составе состоялся аж третьего февраля в проигранном домашнем поединке против Вердера.
Все 90 минут Коноплянка последний раз сыграл аж 25 ноября в историческом матче против Боруссии.
Стоит отметить, что на выходных Шальке Коноплянки снова встречается с Боруссией Ярмоленко - тренерджмелив уже сообщил, что Андрей Ярмоленко сможет принять участие в поединке.
Ранее Коноплянка впервые в сезоне не попал в стартовый состав Шальке.