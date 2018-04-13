|Ані Лорак розкритикували через "утягуючі труси" (ФОТО)
|13.04.2018 23:52
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Відома співачка Ані Лорак полюбляє пікантні фотосесії у відвертих вбраннях, втім, не всі світлини потім припадають до смаку її шанувальникам.
Днями на Кароліну, яка саме повернулася з Америки зі своїм шоу DIVA, посипались чергові критичні коментарі за "утягуючі труси" - дивне "боді" з блузою зверху.
"Що ж, труси побачили, можна далі", "Позор, грошей на одяг не вистачає?", "Постійно труси утягуючі. Коли одяг буде", - пишуть фани зірки.
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