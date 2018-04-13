По словам депутата Госдумы РФ Михаила Емельянова, именно право интеллектуальной собственности обеспечивает доминирование "англо-саксонского" мира, следовательно по нему следует нанести удар. В Госдуме намерены ответить на новые санкции США Фото: duma.gov.ru Он уточнил, что производить будут то, что позволяют технологии, которыми обладают в России.Емельянов считает, что таким образом Россия бьет "под дых американцам".По словам депутата Госдумы, именно право интеллектуальной собственности обеспечивает доминирование "англо-саксонского, западного мира". Поэтому по нему хотят нанести удар из Москвы.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд.10 апреля украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина вслед за США введет санкции против российских олигархов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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