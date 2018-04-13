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"Под дых американцам". В Госдуме РФ хотят производить товары без разрешения американских правообладателей
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13.04.2018 23:57
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По словам депутата Госдумы РФ Михаила Емельянова, именно право
интеллектуальной собственности обеспечивает доминирование
"англо-саксонского" мира, следовательно по нему следует нанести
удар. В Госдуме намерены ответить на новые санкции США Фото:
duma.gov.ru Он уточнил, что производить будут то, что позволяют
технологии, которыми обладают в России.Емельянов считает, что таким
образом Россия бьет "под дых американцам".По словам депутата
Госдумы, именно право интеллектуальной собственности обеспечивает
доминирование "англо-саксонского, западного мира". Поэтому по нему
хотят нанести удар из Москвы.6 апреля Вашингтон объявил о
санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил
президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций
капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на
820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилось на $16 млрд.10 апреля украинский президент
Петр Порошенко заявил, что Украина вслед за США введет санкции
против российских олигархов.
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