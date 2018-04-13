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Хейли: сирийские правительственные войска применяли химоружие не менее 50 раз
13.04.2018 23:59
Хейли: сирийские правительственные войска применяли химоружие не менее 50 раз
По ее словам, Трамп еще не принял решение о возможных действиях в Сирии
Представительница США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли во время заседания Совета безопасности ООН заявила, что сирийские правительственные войска применяли химическое оружие не менее 50 раз во время вооруженного конфликта в стране, который продолжается с 2011 года.
Хейли: сирийские правительственные войска применяли химоружие не менее 50 раз Фото: globallookpress.com

Она заявила, что власть США еще не решила, какой курс действий должен быть выбран, передает "Радио Свобода".

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту принципа", - сказала Хейли.

Как известно, 13 апреля Совет Безопасности ООН по требованию России проводит экстренное заседание относительно "угрозы международному миру" через возможные воздушные удары по Сирии со стороны Соединенных Штатов и союзников.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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