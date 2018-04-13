|Хейли: сирийские правительственные войска применяли химоружие не менее 50 раз
|13.04.2018 23:59
|
По ее словам, Трамп еще не принял решение о возможных действиях в СирииПредставительница США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли во время заседания Совета безопасности ООН заявила, что сирийские правительственные войска применяли химическое оружие не менее 50 раз во время вооруженного конфликта в стране, который продолжается с 2011 года.
Фото: globallookpress.com
Она заявила, что власть США еще не решила, какой курс действий должен быть выбран, передает "Радио Свобода".
"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту принципа", - сказала Хейли.
Как известно, 13 апреля Совет Безопасности ООН по требованию России проводит экстренное заседание относительно "угрозы международному миру" через возможные воздушные удары по Сирии со стороны Соединенных Штатов и союзников.
Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.
В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.
Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.