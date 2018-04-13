По ее словам, Трамп еще не принял решение о возможных действиях в Сирии

Она заявила, что власть США еще не решила, какой курс действий должен быть выбран, передает "Радио Свобода".

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту принципа" , - сказала Хейли.

Как известно, 13 апреля Совет Безопасности ООН по требованию России проводит экстренное заседание относительно "угрозы международному миру" через возможные воздушные удары по Сирии со стороны Соединенных Штатов и союзников.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии .

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.