На Ровенщине на 10 лет осудили бывшего учителя, который хотел убить приятеля несовершеннолетней школьницы, к которой был неравнодушен.

Это произошло еще в 2016 году. Пострадавший Иван Лукша чудом выжил, потому что нападавший нанес ему 30 ножевых ранений. Были повреждены печень, легкие, почка. Завершить дело педагогу помешал сосед. Люди вызвали скорую. Несколько месяцев он провел в больнице,передает со ссылкой на .



С девушкой, на которую произошло набег, Иван встречался только три дня. Девушка рассказала, еще до встречи с Иваном старше на 10 лет учитель нападал и на нее, потому что она не отвечала ему взаимностью.

Тогда для педагога все прошло безнаказанно. Его мать, председатель сельсовета, уговорила мать школьницы все списать на неразделенную любовь. Родители девушки и сейчас не хотят об этом говорить.

Сам осужденный говорит, что не согласен с обвинением и подавать апелляцию, чтобы не сидеть 10 лет.

Несмотря на то, что учителя посадили, пострадавшие все равно находятся в постоянном страхе, потому что учитель угрожал им даже из-за решетки в зале суда.

В Херсонской области учитель одной из общеобразовательных школ города Берислав был обвинен в сексуальных домогательствах к своим ученикам. Следствие установило, что прямо в кабинете школы была обустроена порностудия. "Сюжеты", в которых снимались ученики, продавались через интернет.

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