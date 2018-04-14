Законом о деоккупации Донбасса Украина полностью перечеркивает планы президента РФ Владимира Путина "спрятаться" за форматом миротворческой операции с участием российских военных, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Турчинов: Есть у них уже и техника, и каски Фото: hromadske.ua "Мы не позволяем таким образом России играться в миротворческое так называемое прикрытие своей агрессии. ...Россия на протяжении последнего года отрабатывала технологию, когда она спрячет свои агрессивные действия под голубыми касками миротворческой операции. И даже каски они покрасили", – заявил он.По словам секретаря СНБО, об этом докладывает разведка."Есть у них уже и техника, и каски, которые как раз чтобы надеть на головы голубые каски, и это уже будет "миротворческая операция по наведению порядка в регионе". И этого очень важно не допустить", – сказал Турчинов.Он отметил, что законом о деоккупации Донбасса Украина "полностью перечеркивает" планы президента РФ Владимира Путина "спрятаться" за подобным форматом.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, когда и.о. президента Украины Турчинов подписал приказ о начале АТО. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. 16 марта Порошенко назначил 47-летнего генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим силами. В Службе безопасности Украины заявляли, что АТО на Донбассе будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины.Формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен 30 апреля, когда на востоке Украины начнется операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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