Глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер вернулся в Россию после завершения консультаций в Брюсселе. Он был отозвал 23 марта после инцидента с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эдерер вернулся в Москву 12 апреля Фото: European Union in Russia / Facebook "В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер вернулся в Россию после завершения консультаций в Брюсселе", – говорится в сообщении. В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что Глава Представительства ЕС в России, посол Маркус #Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе. #ПосолЕС pic.twitter.com/wvWWEJ8kE4 — Евросоюз (@EUinRussia) 13 квітня 2018 р. Как пишет "Радіо Свобода", Эдерер вернулся в Москву 12 апреля.Он стал первым дипломатом, который вернулся в РФ с начала дипломатического скандала между Западом и Россией.4 марта 66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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