Осужденного украинского активиста Владимира Балуха в крымском изоляторе мучают "несоблюдением режима", рассказал после встречи с ним архиерей Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент. архиерей провел "очень тяжелый разговор" с Балухом по поводу его голодовки Скриншот: Михаил Батрак / Facebook Климент посещал Балуха вечером 11 апреля, писали "Крым.Реалии"."Сейчас Володю начинают мучить так называемым "несоблюдением режима". За любой проступок, который Володя допускает в камере, на него сразу составляют административное нарушение… За то, что Володя отказался раздеваться догола по требованию этих вертухаев, его заломали, отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать", – рассказал он.По словам Климента, Балуха наказывают, если он прилег в камере или подошел к окну.Архиепископ признался, что провел "очень тяжелый разговор" с Балухом по поводу состояния его здоровья."Голодовка может быть вызовом, протестом, но через голодовку мы не достигнем необходимой цели", – пояснил Климент. https://www.facebook.com/mikhailbatrak85/videos/1708155742570764/ Балух в качестве протеста против судебного приговора держит голодовку с 19 марта. 22 народных депутата Украины 10 апреля из-за угрозы жизни активиста просили его начать принимать пищу.О том, что Балуха в марте избил конвой, сообщала его адвокат Ольга Динзе. Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко 11 апреля по этому инциденту дал показания в суде в качестве "потерпевшего".Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года “суд” отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом “суда“. В январе 2018-го Раздольненский районный “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта “Верховный суд” аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его балуха архиепископ крымский климент Теги: крымский конфликт