Безглютеновая диета повышает риск сахарного диабета, а йод из соли практически не испаряется, считает известный диетолог Олег Швец

О здоровом питании у украинцев есть множество мифов. Одни думают, что употреблять фрукты полезнее именно в первой половине дня, другие — что сахар не так уж и сильно вреден для организма. Третьи думают, что пирожные и печенье тоже не приносят совершенно никакого вреда. Мы попросили известного украинского доктора, президента Ассоциации диетологов Украины, кандидата наук Олега Швеца развеять основные мифы относительно здорового питания и дать советы о том, какие продукты употреблять, чтобы они приносили пользу, а не вред, информирует news.eizvestia.com.

Питаться с пользой на самом деле не так дорого, как кажется Один из самых распространенных мифов – это то, что здоровое питание – удовольствие совсем недешевое. Мол, чтобы еда приносила пользу, нужны только дорогие продукты. «Это ошибочное мнение! На самом деле главное- питаться сбалансировано. То есть – разнообразно.

В рационе ежедневно должны быть простые овощи и простые фрукты, каши, нежирное мясо. Сейчас свекла, капуста и морковь – одни из самых дешевых продуктов как в супермаркете, так и на рынках. Но именно они приносят организму много полезных веществ», — говорит Олег Швец.

Овощи из теплицы такие же полезные, как и все остальные

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По словам диетолога, ценность овощей не только в том, что в них есть витамины. Но и в том, что в них есть пищевые волокна. И здесь опровергается еще один миф – то, что тепличные овощи (обычно больше только таких продают именно зимой) – якобы менее полезны, чем свежие из огорода.

«Все мы знаем, что овощи могут быть выращены в тепличных условиях. Они так же полезны, как и не тепличные. Сегодня польза овощей связана с тем, что они имеют пищевые волокна — клетчатку. У овощей из теплицы такое же количество пищевых волокон, как и у не тепличных. Конечно, вкусовые качества могут отличаться. Например, много кто говорит, что тепличные овощи менее вкусные. Но они овощи в целом такие же полезные, как и все остальные. И зима – не повод отказаться от их употребления», — объясняет диетолог.

Замороженные ягоды гораздо полезнее варенья Зимой не так просто получить свежие ягоды. Олег Швец советует вместо варенья с большим количеством сахара брать замороженные ягоды. «Лучший выход из ситуации – это запастись ягодами заранее, заморозив их. Тогда зимой у вас будут практически свежие ягоды. Их стоит есть без сахара, или использовать сахар минимально. В целом, если сравнивать пользу ягод и фруктов, то в первую очередь надо потреблять ягоды. Но – и фрукты, конечно, тоже», — говорит Олег Швец.

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Безглютеновые диеты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета

Эксперт также опровергает информацию о том, что употребление злаковых продуктов лучше ограничить абсолютно всем людям.

В Интернете полно недостоверной информации, и в такой ситуации лучше доверять профессиональной точке зрения, официальным данным. Например, много кто сейчас отказывается от злаковых продуктов из-за того, что они содержат глютен. Но последние исследования ведущих ученых мира в США и Европы доказывают: безглютеновые диеты не приносят пользы здоровья тем, кто нормально переносит это вещество. Наоборот: безглютеновые диеты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Если ваш организм хорошо переносит глютен, отказываться от злаковых не надо. Наоборот: они позволяют поддерживать здоровье в хорошем состоянии», — говорит диетолог.

При приготовлении пищи йод из соли практически не испаряется Украина входит в список стран с повышенным риском йододефицита. Поэтому всем людям в нашей стране советуют есть именно йодированную соль. Но при этом много кто говорит: «нет смысла использовать йодированную соль при приготовлении вареных и запеченных продуктов, так как йод из нее все равно полностью испаряется при температурной обработке». На самом деле это не так, говорит Олег Швец. «Йодированная соль уже пятнадцать лет как никуда не исчезает. Потому что именно около пятнадцати лет назад вместо йодида кальция начали использовать йодат. Он абсолютно стабилен и полезен. Поэтому можно совершенно не переживать за то, что йод куда-то испарится при приготовлении пищи. Исчезнуть может максимум 20% йода», — добавляет он.

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