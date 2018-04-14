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Ірина Шейк продемонструвала ідеальну фігуру у купальнику-сіточці (ФОТО)
14.04.2018 00:23
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Незважаючи на те, що шанувальники були переконані - модель Ірина Шейк та актор Бредлі Купер очікують поповнення у родині, фігура зіркової красуні й надалі без змін.

Днями в Інстаграмі Ірини з'явилося одразу дві світлини у яскравих та пікантних бікіні, на яких модель проедмонструвала підтягнуті форми.

На першому знімку Шейк позує в злитому напівпрозорому купальнику від бренду Intimissimi,а на іншому фото модель позує в рожевому ліфі.

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