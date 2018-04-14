Клубы Английской Премьер-лиги отказались от системы видеоповторов. На голосовании за внедрение системы VAR не смогли собрать достаточное количество голосов.

"Клубы английской премьер-лиги проголосовали против использования системы Видеопомощь арбитрам (VAR) в следующем сезоне. Для того, чтобы VAR была одобрена, необходимо было получение голосов 14 из 20 клубов АПЛ. Судя по всему, представители команд посчитали, что VAR требует доработки и последующих тестах ", -передает со ссылкой на .

Тестирование системы продолжится в следующем сезоне в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрили включение системы Видеопомощь арбитрам (VAR) в правила футбола.

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