Российские специалисты и медики опросили жителей Думы, исследовали пробы и местность, где, по утверждениям, произошла химическая нападение, но не выявили "фактов" применения химического оружия, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на Думу Фото: ЕРА Он отметил, что российские специалисты и медики опросили жителей Думы, исследовали пробы и местность, где, по утверждениям, произошла химическая нападение, но не выявили "фактов" применения химического оружия.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции.В правительстве Германии заявили о наличии серьезных доказательств использования химического оружия в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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