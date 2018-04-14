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Страницу Тимошенко в Facebook заблокировали через пять часов после создания
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14.04.2018 00:37
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Вероятно, страница украинского политика Юлии Тимошенко в Facebook
была "забанена" из-за массовых жалоб многочисленных "ботов",
считают в политической партии "Батьківщина". Тимошенко предоставила
администрации Facebook всю информацию, необходимую для верификации
ее личного профиля Фото: ba.org.ua "За этот короткий период на
страницу успели подписаться более 2 тысяч человек. Первый пост Юлии
Тимошенко набрал более 700 комментариев, более тысячи лайков и
перепостов. Личное появление Тимошенко в соцсети вызвало большой
ажиотаж. Поэтому, вероятно, страница была "забанена" из-за массовых
жалоб многочисленных "ботов", – отметили в пресс-службе. В
партии отметили, что "провокаторы" стали массово создавать фейковые
аккаунты Тимошенко с похожим оформлением, от имени которых были
разосланы запросы на дружбу известным политикам и
журналистам."Сейчас Тимошенко предоставила администрации Facebook
всю информацию, необходимую для верификации ее личного профиля. В
ближайшее время работа страницы должна быть возобновлена", –
говорится в заявлении.
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