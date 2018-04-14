Вероятно, страница украинского политика Юлии Тимошенко в Facebook была "забанена" из-за массовых жалоб многочисленных "ботов", считают в политической партии "Батьківщина". Тимошенко предоставила администрации Facebook всю информацию, необходимую для верификации ее личного профиля Фото: ba.org.ua "За этот короткий период на страницу успели подписаться более 2 тысяч человек. Первый пост Юлии Тимошенко набрал более 700 комментариев, более тысячи лайков и перепостов. Личное появление Тимошенко в соцсети вызвало большой ажиотаж. Поэтому, вероятно, страница была "забанена" из-за массовых жалоб многочисленных "ботов", – отметили в пресс-службе. В партии отметили, что "провокаторы" стали массово создавать фейковые аккаунты Тимошенко с похожим оформлением, от имени которых были разосланы запросы на дружбу известным политикам и журналистам."Сейчас Тимошенко предоставила администрации Facebook всю информацию, необходимую для верификации ее личного профиля. В ближайшее время работа страницы должна быть возобновлена", – говорится в заявлении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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