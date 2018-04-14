Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о сложности дела вокруг установления методики расчета ОРЦ и отказался прогнозировать сроки его завершения, отметив обилие спекуляций на теме "Роттердам+",передает со ссылкой на .

"Это очень сложное дело, связанное с изучением огромного количества документов. Во-первых, сейчас идет следствие, есть тайна следствия, и я не имею права ее разглашать. Во-вторых, это дело с самого начала набрало слишком общественного внимания и любые комментарии к определенным окончательным или промежуточным решениям будут лишними, и могут использоваться для определенных манипуляций и спекуляций", сообщил Артем Сытник.

Директор НАБУ не делает прогнозов относительно сроков завершения расследования, отмечая, что результативность следственных действий напрямую зависит от возможности доступа детективов к международным механизмам раскрытия финансовой информации.

"Пока нет каких-либо сроков, когда это дело будет передано в суд. И я стараюсь не делать каких-либо прогнозов, в отличие от других руководителей правоохранительных органов, потому что все очень сложно. По этому расследованию 99% наших расследований международные правовые поручения. Они зависят от другого государства и международных правовых документов. Сейчас все необходимые следственные действия не проведены. Поэтому говорить и делать какие-то выводы, или говорить, что уже есть какое-то видение рано. Дело ведется", сообщил Артем Сытник.

Как пишет издание, в противовес сдержанности правоохранителей, тему тарифов угольной энергетики активно подогревают депутаты и активисты, периодически направляющие в НАБУ новые обращения и материалы. В НАБУ, судя по всему, радости от получения "дополнительных доказательств" не проявляют, ограничиваясь сухими отписками о приобщении их к делу. В свою очередь эксперты и участники рынка говорят о слабости, если не отсутствии, доказательной базы обвинений и не верят в судебные перспективы дела.

Как сообщалось, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". На этом основании формула получила название "Роттердам +".

24 марта 2017 года НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением руководства НКРЭКУ при разработке и внедрении методики расчета ОРЦ.

17 августа сотрудники НАБУ провели обыски Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг в деле, связанном с утверждением угольной формулы "Роттердам+".

Энергетическое общество в марте презентовало отчёт о деятельности НКРЭКУ, признав деятельность Регулятора прозрачной.

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