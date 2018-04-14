Эсминец USS Winston S. Churchill присоединился к средиземноморской группировке кораблей ВМС США. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение командования 6-го флота США.

“Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США 10 апреля. Его размещение направлено на обеспечение интересов США на море, увеличение стабильности в регионе и поддержку морского присутствия в зоне действия 6-го флота”, — говорится в сообщении. 6-й флот ВМС США дислоцируется в Средиземном море. В зону его ответственности также входит сирийское побережье.

В Twitter ВМС США 5 апреля сообщалось об отбытии эсминца с военно-морской базы Норфолк на Атлантическом побережье Соединенных Штатов. На тот момент его целью называли развертывания в зоне ответственности 5-го флота, базирующегося в Индийском океане.

Выдвижение эсминца из порта произошло до того, как президент США Дональд Трамп в своем Twitter предупредил о готовности нанести ракетные удары по Сирии. Уже после этого объявления, 11 апреля, базу Норфолк покинула авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.

Как сообщал опубликовано видео выхода первого американского авианосца на Ближний Восток.

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