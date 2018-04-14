|Оккупированный Донецк посетил американский актер фон Берг
|14.04.2018 00:45
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Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут. pic.twitter.com/NGHtx6Wd3u— ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) 12 квітня 2018 р.
В Донецке актер посетил Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр, где встретился с актерами и воспитанниками детской школы-студии. Об этом сообщает пресс-служба "министерства культуры ДНР".Фон Берг также встретился с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра."Как отметили в пресс-службе Донецкой муздрамы, в рамках визита в театр Питер фон Берг провел тренинг по технике дыхания с учащимися "Перспективы" и рассказал о значении драматургического текста", – говорится в сообщении.Фон Берг сыграл в фильмах и сериалах "Изгой", "Закон и порядок", "Убийство на Брайтон-Бич". В сериале "Карточный домик" он сыграл роль министра иностранных дел России.
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