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Найем: Антикоррупционный суд заработает только после президентских выборов 2019 года
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26.12.2017 22:07
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Текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде
вызывает вопросы относительно процедуры отбора судей, подсудности
дел и сроков создания нового органа. Об этом написал нардеп от
Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Найем: Закон про антикорсуд мы
ждали год Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Суд может
формироваться в течение года с момента подписания законопроекта.
Чтобы он стал полномочным, нужно чтобы были выбраны минимум 2/3
судей от его состава. Напомню, закон про антикорсуд мы ждали год.
Если его принятие будет таким же неспешным, у нас есть все шансы
увидеть подпись президента уже в марте. А это значит, что
действительно антикоррупционный суд заработает только после
президентских выборов 2019 года", – подчеркнул Найем.По его словам,
юристы Администрации Президента обошли рекомендацию Венецианской
комиссии о решающей роли международных экспертов и доноров в отборе
судей ВАКС. В предложенном президентом тексте международным
организациям отведена совещательная роль, отметил политик."Совет
международных экспертов будет выносить свое решение по каждому
кандидату в судьи антикорсуда. Но если совет экспертов решит, что
кандидат на должность судьи не соответствует критериям, то… ничего
страшного. Это решение может быть отменено Высшей квалификационной
комиссией судей", – написал Найем.Он также опасается, что
законопроект Порошенко позволит завалить ВАКС делами не только от
Национального антикоррупционного бюро, но и от полиции, Службы
безопасности Украины и Госфискальной службы.При этом закон прописан
таким образом, что теоретически дела относительно топ-чиновников,
для которых и был задуман антикорсуд, могут рассматриваться не
только этим судом", – утверждает нардеп.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10211526042807996
Президент Украины Петр Порошенко 22 декабря внес в
парламент проект закона №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде". 26 декабря его текст стал доступен на
сайте Верховной Рады.
По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о
содержании президентского законопроекта об антикоррупционном
суде
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