Текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде вызывает вопросы относительно процедуры отбора судей, подсудности дел и сроков создания нового органа. Об этом написал нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Найем: Закон про антикорсуд мы ждали год Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Суд может формироваться в течение года с момента подписания законопроекта. Чтобы он стал полномочным, нужно чтобы были выбраны минимум 2/3 судей от его состава. Напомню, закон про антикорсуд мы ждали год. Если его принятие будет таким же неспешным, у нас есть все шансы увидеть подпись президента уже в марте. А это значит, что действительно антикоррупционный суд заработает только после президентских выборов 2019 года", – подчеркнул Найем.По его словам, юристы Администрации Президента обошли рекомендацию Венецианской комиссии о решающей роли международных экспертов и доноров в отборе судей ВАКС. В предложенном президентом тексте международным организациям отведена совещательная роль, отметил политик."Совет международных экспертов будет выносить свое решение по каждому кандидату в судьи антикорсуда. Но если совет экспертов решит, что кандидат на должность судьи не соответствует критериям, то… ничего страшного. Это решение может быть отменено Высшей квалификационной комиссией судей", – написал Найем.Он также опасается, что законопроект Порошенко позволит завалить ВАКС делами не только от Национального антикоррупционного бюро, но и от полиции, Службы безопасности Украины и Госфискальной службы.При этом закон прописан таким образом, что теоретически дела относительно топ-чиновников, для которых и был задуман антикорсуд, могут рассматриваться не только этим судом", – утверждает нардеп. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10211526042807996 Президент Украины Петр Порошенко 22 декабря внес в парламент проект закона №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря его текст стал доступен на сайте Верховной Рады. По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского законопроекта об антикоррупционном суде Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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