Антитеррористические операции должны проводиться точечно, "в соответствии с законодательством и логикой закона", отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.52 | комментариев: Турчинов: А война – это дело рук военных Фото: turchynov.com "После того как вместо АТО будет военная операция, в конце концов будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться в том числе и в том регионе. Но они будут проводиться точечно – так, как они и должны проводиться, в соответствии с законодательством и логикой закона", – сказал он.Турчинов подчеркнул, что "а война – это дело рук военных".По словам секретаря СНБО, принятый недавно закон о деоккупации Донбасса прописал механизм, "который позволяет более эффективно мешать любым военным провокациям, любой военной агрессии Российской Федерации".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, когда и.о. президента Украины Турчинов подписал приказ о начале АТО. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. 16 марта Порошенко назначил 47-летнего генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим силами. В Службе безопасности Украины заявляли, что АТО на Донбассе будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины.Формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен 30 апреля, когда на востоке Украины начнется операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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