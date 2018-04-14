Эбола растений на африканском континенте поражает маниоку – одно из самых важных пищевых клубнеплодных растений для местного населения. Маниока – жизненно важный продукт питания Фото: wikipedia.org Растительная эбола поражает маниоку – корнеплод, который является третьим по величине источником углеводов в тропических странах и жизненно важным продуктом питания для местных жителей.Исследователи призывают правительства африканских стран внедрять систему раннего предупреждения и реагирования на эту болезнь. Эболу растений впервые задокументировали в Восточной Африке. Позже вспышка болезни распространилась на часть Центральной Африки. Существуют опасения, что она продвинется дальше, на запад континента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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