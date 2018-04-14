Эбола растений на африканском континенте поражает маниоку – одно из
самых важных пищевых клубнеплодных растений для местного населения.
Маниока – жизненно важный продукт питания Фото: wikipedia.org
Растительная эбола поражает маниоку – корнеплод, который
является третьим по величине источником углеводов в тропических
странах и жизненно важным продуктом питания для местных
жителей.Исследователи призывают правительства африканских стран
внедрять систему раннего предупреждения и реагирования на эту
болезнь. Эболу растений впервые задокументировали в
Восточной Африке. Позже вспышка болезни распространилась на часть
Центральной Африки. Существуют опасения, что она продвинется
дальше, на запад континента.
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