Об этом сказал юрист-международник Владимир Василенко,передает со ссылкой на .

Эксперты говорят о рисках от расторжения договора о дружбе с Россией. Действительно ли они есть?

Не существует никаких рисков. Единственное, что прекращение действия некоторых статей Большого договора российская пропаганда использует для нагнетания ненависти к Украине. Но она и так это делает. Поэтому больших потерь не будет.

Как насчет юридических моментов? Говорят, якобы это единственный документ, относительно которого Россия признавала нашу территориальную целостность.

Это ложь. Есть договор от 16 ноября 1990 года, где стороны признали границы друг друга в нынешнем варианте. После Большого договора, 28 января 2003 года заключили другой - об украинско-российской государственной границе. В нем этот вопрос четко зафиксирован. Он действующий.

Президент подчеркнул, что действие статьи второй не будет прекращено. В ней говорится не о признании украинских границ Россией, а о взаимном подтверждении территориальной целостности и нерушимости границ. Это норма общего международного права. Она зафиксирована в уставе . В международном праве существуют общепризнанные принципы и нормы, которые государства обязаны соблюдать вне зависимости от того, являются ли они в договоре. Так и здесь. Эта норма продолжит существовать.

Я бы аннулировал весь договор на следующий день после начала российской агрессии

Не поздно ли президент принял такое решение?

Я бы аннулировал весь договор. И сделал это на следующий день после начала российской агрессии. Но лучше поздно, чем никогда. В свое время президента ввели в заблуждение. Теперь он наконец понял, что нужно это сделать. Надеюсь, доведет до конца.

Какие позативы из этого мы будем иметь?

Это еще раз подтвердит, что у нас продолжается вооруженная агрессия России против Украины, а не внутренний конфликт. Будет помогать лучшему пониманию мира, что здесь делается. Создаст условия для лучшего понимания украинского общества, что происходит в отношениях между Россией и Украиной. Будет помогать мобилизации общества на отпор агрессии. Будет служить основанием для выработки более четкой политики санкций против .

Санкции нужно их вводить, чтобы прекратить это безобразие

Как мы можем вводить санкции, когда товарооборот между нашими странами растет?

Для этого и нужно их вводить - чтобы прекратить это безобразие. Потому что рост товарооборота означает, что в Россию идут деньги, которые она использует на продолжение вооруженной агрессии и убийства украинцев.

Удастся ли это остановить?

Правительство должно это сделать. Президент ясно дал поручение Совету национальной безопасности и обороны выработать единую системную политику санкций против Российской Федерации.

Россия использует для распространения идеологии "русского мира"

Мы официально не были в . Что означает расторжение отношений с этой структурой?

Участниками устава мы не были. Участвовали в работе уставных органов. Теперь нам надо эту практику прекращать. Правительство должно запретить любым государственным структурам участвовать в работе органов .

Но организация полумертвая.

Россия ее использует для навязывания различных идей, мероприятий, способствующих идеологии распространения "русского мира" в Украине.

Теоретически мы могли сделать это раньше и совершенно безболезненно для себя?

Конечно. Теперь это будет скорее символический акт. Он будет говорить, что мы разрываем отношения с организацией, которую Россия пыталась использовать для неоимперских проектов.

Мы развернулись и четко отходим от России?

Абсолютно. Это надо делать как можно быстрее, но грамотно.

Президент выступил с инициативой прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией. Также глава государства предложит Верховной Раде прекратить участие Украины в .

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