Трое мужчин попытались избить черниговского полицейского, однако в
результате драки один из них был убит. Сотрудник спецназа
столкнулся с нетрезвой компанией по дороге домой Фото: Поліція
Києва / Facebook Сотрудник спецназа возвращался домой после службы
в гражданской одежде и без оружия. По дороге он зашел в
продовольственный магазин, где увидел компанию пьяных мужчин."Они
совершали хулиганские действия, нецензурно ругались, распивали
спиртные напитки и разбили бутылку в торговом зале. Полицейский
сделал молодым людям замечание и предложил прекратить
противоправное поведение", – говорится в сообщении.Нетрезвые
граждане отреагировали на слова полицейского агрессивно,
преследовали его и угрожали расправой. В результате столкновения
двое из них сбежали, третий упал на асфальт."Полицейский убедился,
что мужчине плохо, и немедленно вызвал скорую помощь. Прибывшие на
место врачи констатировали смерть пострадавшего. Его труп был
направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и
установления причины смерти", – говорится в
сообщении.Информация о происшествии внесена в Единый список
досудебных расследований. Прокуратура определит подследственность
производства.
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