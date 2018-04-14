Трое мужчин попытались избить черниговского полицейского, однако в результате драки один из них был убит. Сотрудник спецназа столкнулся с нетрезвой компанией по дороге домой Фото: Поліція Києва / Facebook Сотрудник спецназа возвращался домой после службы в гражданской одежде и без оружия. По дороге он зашел в продовольственный магазин, где увидел компанию пьяных мужчин."Они совершали хулиганские действия, нецензурно ругались, распивали спиртные напитки и разбили бутылку в торговом зале. Полицейский сделал молодым людям замечание и предложил прекратить противоправное поведение", – говорится в сообщении.Нетрезвые граждане отреагировали на слова полицейского агрессивно, преследовали его и угрожали расправой. В результате столкновения двое из них сбежали, третий упал на асфальт."Полицейский убедился, что мужчине плохо, и немедленно вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего. Его труп был направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти", – говорится в сообщении.Информация о происшествии внесена в Единый список досудебных расследований. Прокуратура определит подследственность производства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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