На Луганщине хозяева дома 3 дня держали подсобных рабочих в ошейнике на цепи. Били их и заставляли выполнять работу по хозяйству.

Такое наказание определили, потому что мужчины не угодили им и не справились с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины,передает со ссылкой на .

В полицию обратился локальный житель. Он рассказал, что его и еще четырех мужчин наняли выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках. После этого хозяева посадили их на цепь, били, пытали и заставляли работать.

"Как только зашли во двор, нас пригласили на кухню. Там по-очереди начали бить палкой. Били практически везде. Говорили, за то, что неправильно сделали потолок. Требовали за это 30 тысяч гривен. Хотя тот ремонт делал еще где-то в прошлом году. На шею вешали ошейник с цепью. Заставляли перекапывать огород, убирать мусор. Когда били, также заставляли звонить родственникам и просить деньги", - рассказал один из мужчин.

Одним из главных организаторов преступления есть хозяйка дома. Ей и другим злоумышленникам за пытки людей грозит до 5 лет лишения свободы.

На Днепропетровщине двое полицейских 9 часов издевались в отделении над мужчиной. Он купил у знакомой машину без надлежащего переоформления. Тогда капитан и сержант полиции потребовали возвращения автомобиля и избили мужчину, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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