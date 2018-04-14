Экс-глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак попросила профильный департамент НАПК как можно быстрее проверить ее декларации за 2015-й и 2016 год. Корчак назвала проверку логичной Фото: Корчак Наталія / Facebook Проверка будет длиться 60 календарных дней."Радіо Свобода" информирует, что решение поддержали четыре члена НАПК, Корчак не голосовала."Это является логическим продолжением сотрудничества с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. – ) в рамках моего уголовного производства", – объяснила она в ходе заседания.По словам экс-главы НАПК, в объективной и беспристрастной проверке заинтересована она сама.Корчак попросила профильный департамент агентства провести проверку как можно быстрее.В декларации за 2016 год она указала зарплату в НАПК в размере 1,325 млн грн и в Национальной академии прокуратуры Украины – 57 тыс. грн. Согласно декларации за 2015 год, заработная плата главы НАПК составила 218 тыс. грн.Корчак возглавляла НАПК с 28 марта 2016 года по 28 марта 2018 года. После ухода с должности руководителя осталась рядовым членом агентства.9 ноября 2017 года НАБУ допросило Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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