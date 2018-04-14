Экс-глава Национального агентства по вопросам предотвращения
коррупции Наталья Корчак попросила профильный департамент НАПК как
можно быстрее проверить ее декларации за 2015-й и 2016 год. Корчак
назвала проверку логичной Фото: Корчак Наталія / Facebook Проверка
будет длиться 60 календарных дней."Радіо Свобода" информирует,
что решение поддержали четыре члена НАПК, Корчак не голосовала."Это
является логическим продолжением сотрудничества с НАБУ
(Национальное антикоррупционное бюро Украины. – ) в
рамках моего уголовного производства", – объяснила она в ходе
заседания.По словам экс-главы НАПК, в объективной и беспристрастной
проверке заинтересована она сама.Корчак попросила профильный
департамент агентства провести проверку как можно быстрее.В
декларации за 2016 год она указала зарплату в НАПК в размере 1,325
млн грн и в Национальной академии прокуратуры Украины – 57
тыс. грн. Согласно декларации за 2015 год, заработная плата главы
НАПК составила 218 тыс. грн.Корчак возглавляла НАПК с 28 марта 2016
года по 28 марта 2018 года. После ухода с должности руководителя
осталась рядовым членом агентства.9 ноября 2017 года НАБУ
допросило Корчак по делу о покупке паркомест и их
использовании для незадекларированных автомобилей.Введение
электронного декларирования было одним из требований
Европейского союза для реализации безвизового режима с
Украиной.
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