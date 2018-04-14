Поставки американского оружия Киеву продемонстрируют, что цена для России за эскалацию конфликта на Донбассе будет расти дальше, пояснил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер: Украина должна защищать себя Фото: Eurasia Center / Twitter "Украина должна защищать себя на собственной территории. Каждый день происходят обстрелы украинских сил", – отметил дипломат.По словам Волкера, поставки вооружений из США позволят закрыть "определенные пробелы" в оборонительных возможностях Украины.Поставки оружия Киеву, уточнил он, продемонстрируют, что цена для России за эскалацию конфликта на Донбассе будет расти дальше."Мы надеемся, Россия поймет, что это того не стоит, что эскалация конфликта – не тот путь, по которому нужно идти. Вместо этого мы должны попробовать прекратить конфликт и обеспечить мир", – резюмировал представитель Госдепа.Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018 год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии. Государственный департамент США 1 марта принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.5 апреля сенатор от Республиканской партии Роберт Портман отметил, что Вашингтон также планирует предоставить Киеву снайперские комплексы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что киеву оружия донбассе Теги: война в украине