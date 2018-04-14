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Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных сайтов
14.04.2018 01:34
Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных сайтов
Ранее суд постановил удовлетворить иск Роскомнадзора и заблокировать мессенджер Telegram на территории России
Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в список запрещенных сайтов.
Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных сайтов Фото: iPhones.ru

Как органы, принявшие решение о внесении в список, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор, передает Медуза.

Ранее iPress.ua сообщал, что Таганский суд Москвы принял удовлетворить иск Роскомнадзора и заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Отметим, 4 апреля истек срок действия ультиматума, выдвинутого Роскомнадзор к мессенджеру Telegram. "Роскомнадзор" пригрозил судом, если Telegram не передаст ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 

Закон "О персональных данных" вступил в силу в России 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории РФ.

В середине ноября 2016 года в список нарушителей прав субъектов персональных данных была внесена соцсеть LinkedIn.

Весной 2017 года "Роскомнадзор" заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал подробности давления на него и его подчиненных со стороны сотрудников ФБР.

Дуров утверждает, что никогда не шел на сотрудничество с властью любой страны, и не передавал никаких данных о пользователях мессенджера и их переписки.

 

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