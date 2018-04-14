Вашингтон активно консультировался с британскими финучреждениями во время подготовки новых ограничительных мер против РФ, отметила высший представитель министерства финансов США Сигал Манделкер. Санкции США могут затронуть лондонский рынок недвижимости Фото: EPA Она отметила, что США активно консультировались с британскими финучреждениями и надзорными органами во время подготовки новых ограничительных мер против РФ.Бывший высокопоставленный чиновник управления по контролю за иностранными активами минфина США Брайан О'Тул рассказал изданию, что британские банки, не склонные к риску, вообще закроют российские счета.Санкции США могут также затронуть лондонский рынок недвижимости. Теперь банки будут подвергать более тщательной проверке любые сделки с участием граждан РФ, говорится в материале.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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