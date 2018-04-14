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Минфин США предупредил британские банки, что им придется разорвать отношения с бизнесменами из РФ, оказавшимися под санкциями
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14.04.2018 01:40
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Вашингтон активно консультировался с британскими финучреждениями во
время подготовки новых ограничительных мер против РФ, отметила
высший представитель министерства финансов США Сигал Манделкер.
Санкции США могут затронуть лондонский рынок недвижимости Фото: EPA
Она отметила, что США активно консультировались с британскими
финучреждениями и надзорными органами во время подготовки новых
ограничительных мер против РФ.Бывший высокопоставленный чиновник
управления по контролю за иностранными активами минфина США Брайан
О'Тул рассказал изданию, что британские банки, не склонные к риску,
вообще закроют российские счета.Санкции США могут также затронуть
лондонский рынок недвижимости. Теперь банки будут подвергать более
тщательной проверке любые сделки с участием граждан РФ, говорится в
материале.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24
российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация
российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По
данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние
самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд.
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