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Боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО
26.12.2017 22:07
Боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали
Боевики четыре раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции по состоянию на 18:00 вторника.
Боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО Фото: ivbogdan.com

Боевики четыре раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции по состоянию на 18:00 вторника.

На луганском направлении враг больше часа вел огонь по оборонным укреплениям с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки близко Луганского, -  сообщает штаб АТО.

В районе Новолуганского и Золотого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии.

На донецком направлении из стрелкового оружия враг нарушал перемирие у шахты "Бутовка".

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих.

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