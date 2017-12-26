|Боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО
|26.12.2017 22:07
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Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывалиБоевики четыре раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции по состоянию на 18:00 вторника.
Фото: ivbogdan.com
Боевики четыре раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции по состоянию на 18:00 вторника.
На луганском направлении враг больше часа вел огонь по оборонным укреплениям с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки близко Луганского, - сообщает штаб АТО.
В районе Новолуганского и Золотого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии.
На донецком направлении из стрелкового оружия враг нарушал перемирие у шахты "Бутовка".
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих.
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