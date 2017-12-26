Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали

Боевики четыре раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции по состоянию на 18:00 вторника.

На луганском направлении враг больше часа вел огонь по оборонным укреплениям с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки близко Луганского, - сообщает штаб АТО.

В районе Новолуганского и Золотого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии.

На донецком направлении из стрелкового оружия враг нарушал перемирие у шахты "Бутовка".

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.