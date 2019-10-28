Но не только тыква полезна. Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) обнаружили, что особую пользу может принести человеку употребление тыквенных семечек.

А именно, как обнаружили ученые, тыквенные семечки могут использоваться для поддержания нормального уровня сахара в крови и защиты от развития диабета.

Так, в ходе исследования было установлено, что некоторые активные ингредиенты в тыквенных семечках, включающие полисахариды, пептиды и белки, обладают гипогликемическими свойствами и помогают снижать уровень глюкозы в крови подобно инсулину. Прежде только, речь идет о таких соединениях, как тригонеллин, никотиновая кислота (также известная как витамин В3) и D-хиро-инозитол.

Само исследование проходило так: одна группа участников получала еду, обогащенную тыквенными семечками, в то время как другая группа была контрольной. После трапезы у испытуемых измерялся уровень сахара в крови.

По словам специалистов, люди, которые ели тыквенные семечки, имели адекватный уровень сахара в крови, и для достижения такого эффекта довольно употреблять 65 г семечек ежедневно.

Эксперты советуют прибавлять тыквенные семечки в салаты и супы, а для получения более яркого вкуса их можно предварительно обжарить на сковороде.

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