Начиная с 2016 года убытки, связанные с расходами на льготные бесплатные перевозки составили более 2-х миллионов гривен,передает со ссылкой на .

"Закон о льготном проезде - принят, но механизм по возврату этих денег перевозчику не работает! - жалуется директор компании "Автолюкс" Александра Гончарук. За 2 года мы перевезли льготников больше чем на 2 миллиона гривен. Ежедневно мы вкладываем средства в ремонт и обновление автопарка все это расходы, которые мы удерживаем с доходов от продажи билетов. С новым законом, мы как перевозчик, законодательно теряем возможность получать прибыль, соответственно и теряем возможность оказывать качественные услуги".

Сейчас ситуация остается не ясной. "Автолюкс" обращаются во все возможные государственные иснтанции, чтобы получить компенсацию, согласно правилам предоставления льгот, но получает отказы. Дело в том, что после внедрения децентрализации, расходы на компенсацию за льготный проезд, отдельных категорий граждан, ложится на плечи местных бюджетов. Те в свою очередь, наделенные самостоятельностью, просто не включают затраты на компенсацию льготного проезда в свой бюджет. Соответственно, нет бюджета - нет компенсации.

Во всей этой ситуации страдают простые пассажиры, которые уплачивая налоги не имеют возможности пользоваться транспортом соответствующего уровня, а льготники не получают всех привилегий определенных законом, конечно же, обвиняя во всех бедах перевозчика. В то же время остается неизвестным, на что уходят налоги, уплаченные и пассажирами и перевозчиками.

Большинство компаний, предоставляющие услуги пассажирских перевозок это частные предприятия. В условиях современной экономики и с учетом состояния автомобильных дорог Украины, осуществлять межобластные и междугородние перевозки на достойном уровне, довольно сложно. Несмотря на это, правила новой транспортной реформы, требуют обновления каждой единицы транспорта ежегодно.

Следует добавить, что "Автолюкс" одна из немногих транспортных компаний в Украине, которая предоставляет услуги европейского уровня. Сегодня "Автолюкс" остается самым надежным и безопасным автобусным перевозчиком. Только "Автолюкс" предлагает пассажирам новый чистый транспорт, современные комфортные условия перевозки, такие как WC, WiFi, напитки, мультимедийные развлечения. К сожалению, государство не делает никаких шагов для развития пассажирских перевозок такого уровня, а скорее наоборот. Соответственно от этого страдают простые украинцы, прибегая к услугам неконтролируемых перевозчиков.

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