Командиром воинской части 3011 Национальной гвардии Украины в
Кривом Роге назначен Александр Аленин. Бывшего командира Вячеслава
Мельника понизили в должности после участия его подчиненных в марше
с использованием красных флагов. случай произошел 22 февраля Фото:
0564.ua Об этом "Радіо Свобода" сообщил представитель
Центрального территориального управления Национальной гвардии
Украины Максим Зубов.Командиром части назначен Александр
Аленин.Новое место службы Мельника не сообщается. Известно, что его
перевели в Северное теруправление Нацгвардии.Инцидент произошел 22
февраля в Кривом Роге на мероприятиях по случаю 74-летия
освобождения города от немецкой оккупации. 23
февраля командующий НГУ назначил служебное
расследование по факту использования военнослужащими советской
символики.Начальник отдела по вопросам внутренней политики аппарата
городского совета и исполкома Кривого Рога Татьяна Медвидь
сообщила, что использование на мероприятии красных знамен с
серпом и молотом было согласовано со Службой безопасности Украины.В
Кривом Роге утверждают, что флаги, которые несли
нацгвардейцы, – оригиналы боевых знамен, которые 26 июня 1973
года были переданы криворожскому музею музеем Вооруженных сил
СССР.9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет
законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика
и осуждается коммунистический режим. 15 мая законы подписал
президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они
вступили в силу.Согласно закону, соединение серпа и молота
является символикой коммунистического тоталитарного режима. В
то же время запрет не распространяется на оригиналы боевых знамен.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира