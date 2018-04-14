Командиром воинской части 3011 Национальной гвардии Украины в Кривом Роге назначен Александр Аленин. Бывшего командира Вячеслава Мельника понизили в должности после участия его подчиненных в марше с использованием красных флагов. случай произошел 22 февраля Фото: 0564.ua Об этом "Радіо Свобода" сообщил представитель Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины Максим Зубов.Командиром части назначен Александр Аленин.Новое место службы Мельника не сообщается. Известно, что его перевели в Северное теруправление Нацгвардии.Инцидент произошел 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях по случаю 74-летия освобождения города от немецкой оккупации. 23 февраля командующий НГУ назначил служебное расследование по факту использования военнослужащими советской символики.Начальник отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского совета и исполкома Кривого Рога Татьяна Медвидь сообщила, что использование на мероприятии красных знамен с серпом и молотом было согласовано со Службой безопасности Украины.В Кривом Роге утверждают, что флаги, которые несли нацгвардейцы, – оригиналы боевых знамен, которые 26 июня 1973 года были переданы криворожскому музею музеем Вооруженных сил СССР.9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.Согласно закону, соединение серпа и молота является символикой коммунистического тоталитарного режима. В то же время запрет не распространяется на оригиналы боевых знамен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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