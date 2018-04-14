Президент уверен, что Европа учтет интересы Украины

"Послушайте, когда это было, чтобы большинство европейских стран в своих переговорах во внутренних решениях в сфере энергетической безопасности ЕС каждый раз подчеркивали необходимость учета интересов Украины?", - сказал он в интервью украинским телеканалам, передает LB.ua.

На уточняющий вопрос, как интересы Украины будут учтены, Президент отметил: "Это могут быть различные варианты - начиная от того, что Украине будет гарантированно не снижение объема транзита" .

По его словам, Украина готова транспортировать 70, 80, 90 или 94-97 млрд кубических метров газа, которые были транспортированы в 2017 году, а 150 млрд кубических метров.

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания может сохранить транзит газа через Украину .

Также глава Минэнерго России Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии Шефчович в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, ибо в противном случае это будет экономически невыгодно.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд руб (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.