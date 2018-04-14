Главный учитель донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека рассказал о желании своих подопечных первенствовать в предстоящем поединке против киевского "Динамо". Об этом сообщает сайт "горняков", передает

“Честно говоря, жду такой же игры, как и всегда. Верю, что мы будем главенствовать в противостоянии с очень сильной командой, которая защищается с линией мяча большим числом исполнителей. Мы хотим проявлять инициативу и практически все время планируем действовать на половине поля соперника. Готовлюсь к агрессивному „Динамо“ в обороне, а также опасным выходам „бело-синих“ в контратаки”, — заявил португалец.

Также по мнению Фонсеки поединок с киевлянами не станет решающим.

“Честно говоря, я думаю, что этот поединок еще не решающий, ведь до конца чемпионата остается ряд встреч. А наше единственное желание — выиграть. Надеюсь на отсутствие сходства с последними двумя поединками, где было много фолов. Рассчитываю, что игра будет красивой ”, - резюмировал главный тренер.

Как сообщал определилась судейская бригада “украинского классико”.

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