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Порошенко хочет, чтобы Россию лишили права вето в ООН
14.04.2018 01:58
Порошенко хочет, чтобы Россию лишили права вето в ООН
Президент также заявил о необходимости шире открыть двери для Украины в НАТО
Президент Петр Порошенко заявил о необходимости лишить Россию права вето в ООН.
Порошенко хочет, чтобы Россию лишили права вето в ООН Фото: slovoidilo.ua

"Организация Объединенных Наций требует немедленного реформирования. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность других союзов  безопасности, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины к этому объединению безопасности", - заявил Порошенко в интервью нескольким телеканалам, которое транслировал "Прямой".

Отметим, что Россия перманентно использует право вето для того, чтобы блокировать резолюции Совета Безопасности ООН.

В частности, на заседании Совбеза ООН, посвященном недавней химической атаке в Сирии, Россия наложила вето на проект резолюции США, который предлагал провести новое расследование за использование химического оружия в Сирии.

Москва выступает против любых действий Запада против режима Асада в Сирии и уже 12 раз с начала военного конфликта накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.

  • США и Россия блокируют попытки друг друга расследовать химатаку в Сирии
  • ООН не поддержала российского варианта резолюции по Сирии

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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