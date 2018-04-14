Президент также заявил о необходимости шире открыть двери для Украины в НАТО

"Организация Объединенных Наций требует немедленного реформирования. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины к этому объединению безопасности", - заявил Порошенко в интервью нескольким телеканалам, которое транслировал "Прямой".

Отметим, что Россия перманентно использует право вето для того, чтобы блокировать резолюции Совета Безопасности ООН.

В частности, на заседании Совбеза ООН, посвященном недавней химической атаке в Сирии, Россия наложила вето на проект резолюции США , который предлагал провести новое расследование за использование химического оружия в Сирии.