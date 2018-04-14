Сирийские военнослужащие в ходе проведения операции по зачистке местности в районе Ефтерис в Восточной Гуте обнаружили химическую лабораторию по производству различных ядовитых веществ. Об этом сообщает со ссылкой на агентство SANA.

По его данным, боевики, покинули этот район, имели необходимое оборудование для производства ядовитых газов.

Как отмечает агентство, правительственные силы в ходе освобождения Восточной Гуты обнаружили в марте несколько таких лабораторий и цехов на территории, находившейся под контролем бандформирований.

Как сообщал в эфире MSNBC корреспондент телеканала рассказала со ссылкой на американских чиновников, что у США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума.

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