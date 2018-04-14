Президент заявил, что попросил генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша направить на Донбасс специальную миссию для оценки стоимости, численности и необходимых сроков для развертывания миротворцев

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции" , - сказал Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что для Украины очень важным является вопрос миротворцев.

"Полтора года назад мир слушать не хотел о миротворцах - они говорили это очень дорого, это несколько миллиардов долларов ... никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир как ключевой элемент Минских договоренностей и вернуть оккупированные русскими земли под украинский суверенитет" , - сказал Порошенко.

Вместе с тем, Президент заявил, что попросил генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша направить на Донбасс специальную миссию для оценки стоимости, численности и необходимых сроков для развертывания миротворцев.

"Мы готовы, как только Россия примет позицию только мира, немедленно выносить этот вопрос на голосование в Совет безопасности ООН. Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект" , - заявил глава государства.

Напомним, по данным украинского МИД, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывание займет не менее 6-10 месяцев.

Ранее уполномоченный бундесвера по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс заявил о возможности участия немецких военных в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Австрия готова поддержать инициативу о введении миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Однако глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, что план урегулирования ситуации на Донбассе, подготовленный по запросу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, не будет без согласования с властями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".