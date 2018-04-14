|Розенко назвал сроки повышения минимальной зарплаты
|14.04.2018 02:14
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Решение примут, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 годаВице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривен примут в конце апреля или в начале мая.
Павел Розенко. Фото: Зеркало недели..
По его словам, решение будет принято, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года, передает "Слово и Дело" со ссылкой на "Укринформ".
"Реальную картину по итогам экономической деятельности первого квартала мы получим в конце апреля или в начале мая. Я думаю, что тогда мы сможем определиться, когда идея 4100 гривен будет реализована", - отметил Розенко.
Добавим, что, по данным Минэкономразвития, к 2021 году размер минимальной заработной платы достигнет отметки в 6200 гривен. В частности, ожидается, что уже в 2019 году минимальная зарплата повысится до 4600 гривен.
Напомним, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине существуют тысячи вакансий с заработной платой с более 15 тыс грн.
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