Решение примут, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года

По его словам, решение будет принято, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года, передает "Слово и Дело" со ссылкой на "Укринформ".

"Реальную картину по итогам экономической деятельности первого квартала мы получим в конце апреля или в начале мая. Я думаю, что тогда мы сможем определиться, когда идея 4100 гривен будет реализована" , - отметил Розенко.

Добавим, что, по данным Минэкономразвития, к 2021 году размер минимальной заработной платы достигнет отметки в 6200 гривен . В частности, ожидается, что уже в 2019 году минимальная зарплата повысится до 4600 гривен.