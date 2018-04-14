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По завершению сезона у "Баварии"будет новый тренер
14.04.2018 02:15
По завершению сезона у "Баварии"будет новый тренер По теме:

По окончании сезона главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес завершит карьеру. Руководство "мюнхенцев" долго уговаривали тренера остаться еще хотя бы на один сезон. Однако тренер твердо решил уйти на заслуженный отдых в свои 72 года.
"Красные" подыскали нового наставника и официально объявили о его приходе в команду по завершению сезона. Новым тренером команды станет 46-летний хорватский специалист Нико Ковач.

"Мюнхенская согласовала договор с Нико Ковач. Хорватский специалист возглавит мюнхенцев со следующего сезона. Об этом в эфире клубного телевидения заявил спортивный директор Баварии Салихамиджич. Соглашение с Ковачем будет рассчитана на 3 года", -передает со ссылкой на .
Звраз хорват тренирует "Айнтрах" из Франкфурта-на-Майне.

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