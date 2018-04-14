|По завершению сезона у "Баварии"будет новый тренер
|14.04.2018 02:15
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По окончании сезона главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес
завершит карьеру. Руководство "мюнхенцев" долго уговаривали тренера
остаться еще хотя бы на один сезон. Однако тренер твердо решил уйти
на заслуженный отдых в свои 72 года.
"Мюнхенская согласовала договор с Нико Ковач. Хорватский
специалист возглавит мюнхенцев со следующего сезона. Об этом в
эфире клубного телевидения заявил спортивный директор Баварии
Салихамиджич. Соглашение с Ковачем будет рассчитана на 3 года",
-передает со ссылкой на .
Сегодня "" узнала своего соперника в полуфинале Лиги чемпионов.