Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала "неудачным пиар-трюком" недавно вышедшую книгу экс-директора ФБР Джеймса Коми, в которой он сравнил президента США Дональда Трампа с итальянским мафиози. Сандерс считает, что Коми пытается "реабилитировать испорченную репутацию" Фото: EPA Спикер считает "неудачным пиар-трюком" недавно вышедшую книгу Коми, в которой он сравнил Трампа с итальянским мафиози. По словам Сандерс, эти мемуары "направлены на реабилитацию испорченной репутации и пополнение банковского счета".Она назвала Коми лжецом, который на своей должности "распространял секретную информацию и фальсифицировал документы". Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.В июне Коми заявил, что записывал разговоры с президентом для своей защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке секретной информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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