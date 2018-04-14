Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала "неудачным
пиар-трюком" недавно вышедшую книгу экс-директора ФБР Джеймса Коми,
в которой он сравнил президента США Дональда Трампа с итальянским
мафиози. Сандерс считает, что Коми пытается "реабилитировать
испорченную репутацию" Фото: EPA Спикер считает "неудачным
пиар-трюком" недавно вышедшую книгу Коми, в которой он сравнил
Трампа с итальянским мафиози. По словам Сандерс, эти мемуары
"направлены на реабилитацию испорченной репутации и пополнение
банковского счета".Она назвала Коми лжецом, который на своей
должности "распространял секретную информацию и фальсифицировал
документы". Коми был уволен Трампом с должности директора
ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней
после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода
расследования дела о возможном вмешательстве России в
президентские выборы в США.В июне Коми заявил,
что записывал разговоры с президентом для своей
защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке
секретной информации.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира