Администрация Соединенных Штатов Америки приняла решение о расширении санкций против Корейской народно-демократической республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Ограничительные меры коснулись еще двух представителей северокорейского правительства. В список попал заместитель руководителя департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи Ким Чонг Сик. Отмечается, что вторым стал первый вице-председатель департамента Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ри Пьонг Чо.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 24 декабря, Пхеньян подверг критике последние санкции, которые ввела Организация Объединенных Наций в отношении запрещенных программ баллистических ракет и ядерных вооружений, и назвал их "актом войны". Северная Корея пообещала укрепить свои ядерные возможности, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки.

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