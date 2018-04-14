|АТО будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля, - Порошенко
|14.04.2018 02:22
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По мнению Президента, на сегодня это кардинально меняет операцию управления военной структуройПрезидент Украины Петр Порошенко анонсировал изменение антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам в пятницу, которое транслировал канал "Прямой".
На вопрос о том, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил, Порошенко ответил:
"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться - раскрою тайну - 30 апреля", - сказал Президент.
"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - добавил глава государства.
Напомним, Президент Петр Порошенко официально объявил, что Антитеррористическая операция на Донбассе завершится в мае.
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