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АТО будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля, - Порошенко
14.04.2018 02:22
АТО будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля, - Порошенко
По мнению Президента, на сегодня это кардинально меняет операцию управления военной структурой
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал изменение антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.
АТО будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля, - Порошенко Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам в пятницу, которое транслировал канал "Прямой". 

На вопрос о том, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил, Порошенко ответил:

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться - раскрою тайну - 30 апреля", - сказал Президент.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - добавил глава государства.

Напомним, Президент Петр Порошенко официально объявил, что Антитеррористическая операция на Донбассе завершится в мае.

 

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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