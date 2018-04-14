По мнению Президента, на сегодня это кардинально меняет операцию управления военной структурой

Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам в пятницу, которое транслировал канал "Прямой".

На вопрос о том, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил, Порошенко ответил:

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться - раскрою тайну - 30 апреля" , - сказал Президент.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины" , - добавил глава государства.