В районе 13-й станции Большого Фонтана в Одессе горит ресторан "Песок", расположенный на пляже.

Пожар начался около 11:00. К месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до помещения. Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса, качая воду из моря,передает со ссылкой на .

Пожар начался в ресторане и перекинулся вернулась на спасательную станцию, которая примыкает к нему. Пожарные пытаются спасти лодки.

На 16 станциии Большого Фонтана в Одессе произошел масштабный пожар. С 40 до 300 м² увеличилась площадь возгорания. В строении были расположены ресторан "Дом 11", кафе "Чудо", аптека "Будем здоровы вместе".

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