Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей в связи с забастовкой персонала по безопасности. Об этом сообщает со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт пресс-лужба архитектурного памятника.

“Из-за забастовки некоторых сотрудников службы безопасности компании, Эйфелева башня не смогла открыться для общественности”, — сообщили в администрации.

Также добавили, что сады вокруг башни и ее подножия остаются открытыми для публики.

Как сообщал вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что в Париже рейс украинских парламентариев на Боготу задержался на 6 часов, а также рассказала о “вежливой забастовке” французских транспортников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира