готовит "зачистку" украинского рынка сигарет от отечественных производителей.

По-другому сложно назвать действия чиновников, которые уже разработали законопроект, направленный на фактическое установление в стране минимальной цены на сигареты в размере 26,8 грн,передает со ссылкой на .

Сегодня за самые дешевые сигареты украинские курильщики платят 18-22 грн, а предлагает накинуть сверху еще минимум 5 грн. Тогда уже проще будет перейти на сигареты классом повыше, которые и так стоят порядка 27 грн.

Вот только производством дешевых сигарет у нас занимаются местные небольшие компании, а средний и дорогой сегменты покрывают международные концерны Бритиш Американ Тобакко, Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина. Они то и предложили Минфину пойти на такой шаг.

"Правительство предлагает той, более дешевой категории сигарет заплатить налоги. В данном случае мы хотим загнать в глухой угол отечественного производителя, ведь ему нечем больше соперничать, если минимальная цена будет поднята. А в тоже время мы не берем больших налогов с иностранных транснациональных компаний. Зачем трогать только низкую категорию сигарет? Для того чтобы их приравнять к транснациональным, нарушить конкуренцию и похоронить отечественного производителя, т.е. те табачные фабрики, где работают люди, где платятся налоги? Это вздор!", - прокомментировал в эфире 112.ua ситуацию народный депутат, руководитель партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

И действительно, если документ примут, украинским мелким производителям грозит банкротство. А это закрытие заводов, безработица и снижение налоговых поступлений. Однако и персонально его госсекретаря Евгения Капинуса, под руководством которого готовился документ, такая перспектива абсолютно не беспокоит.

Как не беспокоит тот факт, что пострадают также и самые малообеспеченные слои населения.

Из 7,2 млн курильщиков (оценка Всемирного банка), по данным участников рынка 2-3 млн это потребители дешевого сегмента. В год по усредненным оценкам продается до 600 тысяч пачек дешевых сигарет. Умножим эту цифру на сумму повышения в 5 грн и получим 3млрд грн доходов, которые пойдут в карманы международных табачных компаний. Ведь, разработанный закон направлен исключительно на удорожание дешевых сигарет и не предполагает роста сборов со среднего и дорого сегментов рынка.

Что по поводу такой инициативы может сказать глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев? На лицо коррупционный сговор с целью вытеснения конкурентов с рынка и монополизации табачной индустрии Украины.

Неужели в Минфине не понимают, что их действия ощутимо ударят по самой малообеспеченной категории курильщиков: работягам, селянам, пенсионерам и тем же военным в АТО, все они курят то, что попроще. Денег-то и на жизнь толком не хватает.

А вот тот, кто курил "Мальборо" даже не почувствует, что что-то поменялось. Сегодня, что с пачки "Примы", что с "Мальборо" в казну идет 15,46 грн. И в Минфине менять такое положение вещей не планируют. Т.е. когда вводили налоги на пенсии работающим пенсионерам, отправляли ребят на фронт, это все вместе, это ж для Родины, а как дело дошло до того, кому больше платить налогов с сигарет, так пусть платят только бедные? Как говорится: дружба дружбой, а табачок врозь… Цинично и безответственно.

И об этом уже говорят в экспертном сообществе. "Если благодаря этой законодательной инициативе социальные табачные изделия снова подорожают, то это сильно ударит по карману пенсионеров, рабочих, студентов и ветеранов. Снова будет буять теневой рынок и будут торговать из-под полы. Экономического обоснования я не вижу, кроме как власть пробует заигрывать с монополистами ради поддержки взамен их и без того антисоциальных инициатив", - написала в Facebook политический знаток, аналитик международного информационно-аналитического Центра Александра Решмедилова высказалась резко против нее.

Коль, повышать акцизные сборы, то есть смысл обратится к опыту того же Евросоюза где активно используется адвалорная ставка. Принцип прост на более дорогие сигареты насчитывается дополнительный процент сборов. В некоторых странах ЕС адвалор достигает 52%.

У нас адвалорная ставка составляет 12% и насчитывается на сигареты дороже 40 грн - привет цене "Мальборо" в 39,69 грн. Фактически имеем ситуацию, когда адвалор не работает.

Зачем трогать только низкую категорию сигарет, чтобы их сравнять (в цене) с продукцией транснациональных компаний? Тем самым нарушить конкуренцию и похоронить отечественного производителя. Те табачные фабрики, где работают люди, платятся налоги и пр. Это абсурд"

Так почему же тогда не снизить порог и не поднять процент? И пусть богатые заплатят больше, а бедные продолжат покупать свои дешевые сигареты.

Вы не сможете заставить работягу, или пенсионера бросить курить никак. Если придется платить больше, он либо от колбасы откажется, чтобы курева купить, либо пойдет искать контрафакт у бабуль. А вот тот, кто "Мальборо" курит, он может и ощутит повышение цены, скажем, на 5 грн, но точно это для него не будет критичным. И на сигареты за 18-22 он не перейдет, как пугают некоторые "эксперты".

Да и бросить курить потребителям элитных марок, для которых сигарета это, скорее, элемент развлечения и досуга, проще, чем чернорабочему, у которого перекур, иногда, - единственная отдушина в жизни. Или вы предлагаете идти и рассказывать бойцу на передовой о вреде курения для жизни? Давайте реально смотреть на вещи.

По оценкам экспертов, введение адвалорной ставки может дать казне дополнительно до 8 миллиардов гривен, а "минималка" повысит поступления лишь на 500 миллионов. При этом нет угрозы для отечественных производителей и малообеспеченных слоев населения.

"Минимальным акцизом гарантируем поступления в бюджет, тоже входит в базу, специфической ставкой облагается количество выпускаемых сигарет, а адвалорная часть срезает премиальную маржу с тех потребителей, у которых, грубо говоря, есть деньги и которые могут это платить", - поясняет в интервью depo.ua как может работать адвалор, директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине Олег Стрекаль.

Но именно такие инициативы часто блокировались международными табачными компаниями, которые не хотят терять сверхприбыли. Им проще подкупить чиновников и те, как показывает происходящее, готовы идти на нарушение не только моральных норм, но и на прямое попрание законодательства.

Фактическое введение минимальной розничной цены на сигареты противоречит ст. 4 Налогового кодекса и нормам Закона Украины "О ценах и ценообразовании", в частности пп. 4. ч. 1 ст.4.

Кроме того такие действия противоречат Директиве ЕС 2011/64/EU о структуре и ставке акцизного налога на табачные изделия и принципам Всемирной торговой организации.

Уже были прецеденты, когда и ЕС через ВТО вразумляли страны, вводившие минимальные цены. Неужели это наш вариант?

"Проблема в том, что у нас не думают о стратегической политике в этой отрасли, что это может быть экономическим преимуществом для торговли со странами ЕС, а думают, как в один момент наполнить бюджет, а по факту выжать у населения средства", - отмечает политолог Алексей Якубин.

Но ситуацию пока еще можно отыграть. Закон только разработан, его даже не вынесли на общественное обсуждение. По слухам, пока заручился лишь поддержкой Государственной фискальной службы, которую возглавляет Мирослав Продан.

Свое слово еще должны сказать председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпиной, главы Министерства юстиции и Павел и Максим . Будем надеяться, что "табачному картелю" удалось скупить не всех украинских чиновников и здравый смысл все-таки возобладает.

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